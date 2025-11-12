Vegane Löffel für Ricky SawardJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 4: Vegane Löffel für Ricky Saward
141 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Mit ausschließlich veganen Bio-Produkten hat sich Ricky Saward einen Stern erkocht - und als Gastjuror bei "The Taste" schon oft die Coaches zur Verzweiflung getrieben. Dieses Jahr dürften bei seinem ersten Thema keine Fragen unbeantwortet bleiben: "Großartiger veganer Löffel mit einem grünen Gemüse im Mittelpunkt", lautet die vermeintlich einfache Aufgabe. Zucchini, Staudensellerie, Fenchel, Spitzkohl stehen den Kandidaten zur Verfügung, um ein Geschmacksfeuerwerk zu zünden.
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen