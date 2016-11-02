Zum Inhalt springenBarrierefrei
von süßen Versuchungen und neuen Geschmackswelten

SAT.1Staffel 4Folge 4vom 02.11.2016
128 Min.Folge vom 02.11.2016Ab 12

"Süß" ist das Motto der heutigen Sendung. Dabei geht es nicht nur um köstliche Zuckerbomben, sondern auch die raffinierte Süße im Herzhaften. Im Teamkochen müssen sich die Kandidaten der Herausforderung "Sahnig", "Nussig", "Schokoladig" oder "Fruchtig" stellen. Für das Solo-Kochen gilt es, ausgewählte Früchte gekonnt in Szene zu setzen. Wer kann Gastjuror Matthias Ludwigs mit seinem Löffel begeistern?

