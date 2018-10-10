Die ersten Löffel: Wer kann die Coaches von sich überzeugen?Jetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 1: Die ersten Löffel: Wer kann die Coaches von sich überzeugen?
153 Min.
Sowohl Hobby- als auch Profiköche treten an, um sich die Gunst der vier Coaches zu erbrutzeln. Nach jeder Runde, in der ein Löffel-Gericht blind verkostet wurde, entscheiden Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl, ob sie den Kandidaten in ihrem Team haben wollen. Interessieren sich mehrere Coaches für einen Anwärter, darf dieser selbst entscheiden, in wessen Team er möchte. In den kommenden Folgen kochen die Teams in Challenges gegeneinander.
