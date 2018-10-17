Großer Wirbel beim ersten SolokochenJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 2: Großer Wirbel beim ersten Solokochen
151 Min.Folge vom 17.10.2018Ab 6
Die Kandidaten müssen heute bei der Zubereitung verschiedener Soßen ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Wem gelingt es, eine perfekte weiße, grüne, rote oder braune Soße zuzubereiten? Im Solokochen warten drei besondere Geheimzutaten auf die Kandidaten: Buddhas Hand, Grünkohl und Müritz-Zander. Nun ist Kreativität gefragt, denn nur wer den perfekten Löffel kreiert, schafft es in die nächste Runde.
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen