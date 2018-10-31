Der Herbst zu Besuch bei 'The Taste'Jetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 4: Der Herbst zu Besuch bei 'The Taste'
125 Min.Folge vom 31.10.2018Ab 6
Ganz im Zeichen der Feste im Herbst, wie dem Oktoberfest, den Weinfesten, Halloween oder dem Erntedankfest, schwingen die Hobbyköche heute ihre Löffel. Derjenige, der das Thema Herbst am besten umsetzt, darf im Solokochen ein uriges Mahl aus Gams, Almkäse und Vogelbeeren kreieren, bis es in der finalen Runde an den Grill geht.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen