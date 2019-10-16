Liebe geht durch den MagenJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 3: Liebe geht durch den Magen
113 Min.Folge vom 16.10.2019Ab 6
Die Zeichen stehen auf Liebe! Im Teamkochen gilt es, unterschiedliche Heiratsanträge kulinarisch zu begleiten. Wer hier überzeugt, trifft in der nächsten Runde auf sechs Geheimzutaten, von denen zwei miteinander kombiniert werden müssen. Chili, Miso, Passionsfrucht sowie Kaffee, grüne Mandeln und Morcheln stehen zur Auswahl. Zum Schluss warten zwei "Liebes-Lebensmittel" auf die Kandidaten: Herzkirschen und Schokolade! Welche Liebeskreationen die Jury wohl um den Finger wickeln?
The Taste
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen