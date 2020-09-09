Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 2vom 09.09.2020
136 Min.Folge vom 09.09.2020Ab 6

Bobby Bräuer, Spitzenkoch mit zwei Sternen im Michelin, bewertet heute als Gastjuror die Kochkünste der Kandidaten, die im Teamkochen unter Beweis stellen müssen, ob sie mit den Grundzutaten Fisch, Fleisch, Geflügel und Ei eine kulinarische Vielfalt auf den Teller zaubern können. In der nächsten Runde geht es dann an Bobbys Geheimzutaten und heimlichen Stars der Küche: Wer sorgt mit Schalotten, Tomaten und Champignons für ein echtes Genusserlebnis?

SAT.1
