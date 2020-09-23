Perfekte GeschmackspaareJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 4: Perfekte Geschmackspaare
134 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 6
Heute geht es in die Küche von Gastjurorin Cornelia Poletto, die im Teamkochen der Kombinierkunst der Kandidaten auf den Zahn fühlt. Welche Köstlichkeiten werden aus den mediterranen Geschmackspaaren Pulpo & Salsiccia, Tomate & Mozzarella, Schwein & Gorgonzola sowie Sardine & Aubergine kreiert? Im Solokochen dürfen dann Fregola sarda, Shiitake Pilz und Scholle zum Einsatz kommen, bevor in der Entscheidungsrunde gefüllte Pasta auf den Teller gezaubert werden soll.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen