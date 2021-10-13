The Taste
Folge 7: Veganer Gaumenschmaus
Folge vom 13.10.2021
Ganz unter dem Motto "Vegane Küche" bewertet Gastjuror Ricky Saward heute die kulinarischen Köstlichkeiten der Hobby- und Profiköche, die sich in der ersten Runde mit den Elementen Erde, Luft, Feuer und Wasser auseinandersetzen müssen. Im Solokochen stellt Ricky seine Geheimzutaten Mohn, Leinsamen und Buchweizen zur Verfügung bis sich die Kandidat:innen in der finalen Runde kreative Speisen aus der Kartoffel überlegen dürfen ...
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
