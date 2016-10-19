Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Wer ergattert die letzten Plätze?

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 19.10.2016
Wer ergattert die letzten Plätze?

Wer ergattert die letzten Plätze?Jetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 2: Wer ergattert die letzten Plätze?

147 Min.Folge vom 19.10.2016Ab 12

Unter dem Motto "Aus dem Garten" dürfen die Kandidaten beweisen, wie gut sie mit frischem Grünzeug umgehen können. Fleisch darf ebenfalls verwendet werden, doch das Gemüse soll die Hauptrolle im Gericht spielen. Die Köche dürfen unter anderem mit Spinat, Topinambur, Möhren und Rettich experimentieren. Wer kann die Jury mit einem perfekt komponierten Löffel überzeugen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen