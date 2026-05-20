The Tribe
Folge 32: Ausflug zum Bauernhof
26 Min.Ab 6
Sasha führt eine Gruppe zum Handel mit einem anderen Stamm, der auf einer nahe gelegenen Farm lebt. Trotz Brays Warnung, das Einkaufszentrum nach der Hochzeitszeremonie zu verlassen, kommt Sasha Amber noch näher und es fliegen Funken.
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The Tribe
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Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited