Folge 43: Trudys wahres Gesicht
Salenes Besuch bei Bray nimmt für alle Beteiligten einen unerwarteten Verlauf. Bray weiß nicht, wie ihm geschieht, Salene scheint ihn offensichtlich total missverstanden zu haben! Er sagt ihr deutlich, dass er sie nicht liebt! Salene verletzt.
