The Tribe
Folge 32: Countdown in der Mall
25 Min.Ab 6
Alice und Ned haben es tatsächlich geschafft, im Keller ein Loch in die Wand zu schlagen, das der Weg in die Freiheit sein könnte. Es ist für die Erwachsenen zu klein, doch die Kinder würden hindurchpassen. Lex ist auf dem Weg in Richtung Mall.
