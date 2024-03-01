Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 3Folge 47
Folge 47: Ebony springt ein

25 Min.Ab 6

Alice ist voller Vorfreude, denn sie kann ihr Leben mit Ned auf dem Bauernhof kaum erwarten. Auch May ist glücklich, denn sie in Pride verliebt und schwebt im siebten Himmel. Alles scheint sich gut zu entwickeln, aber dann verschwindet der Guardian.

