The Tribe
Folge 50: Alice schwört Rache
25 Min.
Tai-San gelingt es, den Guardian auf den nächsten Tag zu vertrösten. Er will mit ihr als "wahre verehrte Mutter" die "Chosen" wieder ins Leben rufen. Sie sagt, das ginge nicht ohne Brady, das "erwählte Kind". Sie verabreden sich für den nächsten Tag.
