The Tribe
Folge 28: Täuschend echt
25 Min.Ab 6
Sammy hat es geschafft, die geheimen Experimente der "Technos" zu filmen. Nun wollen die "Mallrats" in das Fernsehprogramm von Citynet eindringen und ihr Material zeigen. So wollen sie die Kinder der Stadt über die Absichten der "Technos" aufklären.
The Tribe
