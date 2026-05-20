The Tribe
Folge 39: Jays Abschied
25 Min.Ab 6
Nachdem das Krankenhaus von Unbekannten verwüstet wurde, überlegt Jay, die Mall zu verlassen, um seine Freunde nicht weiter zu gefährden. Er ist davon überzeugt, dass die "Technos" hinter dem Anschlag stecken und dass sie es auf ihn abgesehen haben.
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The Tribe
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Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited