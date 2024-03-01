Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Tribe

Die Wanzenjagd

RiCStaffel 5Folge 30
Folge 30: Die Wanzenjagd

25 Min.Ab 6

Mega will, dass Amber als Präsidentin der Stadt zu seinem Sprachrohr wird. Ihr werden von den Bewohnern der Stadt nach wie vor viele Sympathien entgegengebracht. Das will Mega für seine Zwecke nutzen. Als sie sich weigern will, findet er klare Worte.

