The Tribe
Folge 30: Die Wanzenjagd
25 Min.Ab 6
Mega will, dass Amber als Präsidentin der Stadt zu seinem Sprachrohr wird. Ihr werden von den Bewohnern der Stadt nach wie vor viele Sympathien entgegengebracht. Das will Mega für seine Zwecke nutzen. Als sie sich weigern will, findet er klare Worte.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Tribe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1999 Cloud 9 (The Tribe) Limited