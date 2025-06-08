The True Story of Brad & AngelinaJetzt kostenlos streamen
The True Story of Brad & Angelina
Folge 1: The True Story of Brad & Angelina
44 Min.Folge vom 08.06.2025
Über ein Jahrzehnt galten Angelina Jolie und Brad Pitt als Hollywood-Traumpaar ‚Brangelina‘. 2005 lernten sie sich am Set von „Mr. und Mrs. Smith“ kennen und verliebten sich sofort. Gemeinsam engagierten sie sich für wohltätige Zwecke und gründeten eine große Familie mit sechs Kindern. Doch 2016 begann hinter der glamourösen Fassade der Rosenkrieg, der ihre Idylle zerbrechen ließ. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Legacy Distribution/Kevin Winter/Getty Images
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The True Story of Brad & Angelina
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0