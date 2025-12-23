Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Unter der Oberfläche

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 23.12.2025
Unter der Oberfläche

Unter der OberflächeJetzt kostenlos streamen

The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Folge 10: Unter der Oberfläche

40 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Dan Aykroyd blickt mit seinem Team unter die Erde und offenbart die seltsamsten Phänomene: Da gibt es Tunnel, die von riesigen Faultieren gegraben wurden, verzweifelte Versuche, die Toten am Wiederauferstehen zu hindern, sowie wundersame Geschichten von Meeresungeheuern, verborgenen Städten und unmöglichen Kreaturen, die unter uns lauern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Unbelievable - mit Dan Akroyd
Kabel Eins Doku
The Unbelievable - mit Dan Akroyd

The Unbelievable - mit Dan Akroyd

Alle 1 Staffeln und Folgen