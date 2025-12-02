The Unbelievable - mit Dan Akroyd
Folge 4: Ausgefallene Waffen
40 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Aufblasbare Panzer, Roboter-Attentäter, Bazooka-Vespas, Kriegsdelfine - Die Liste der absurden Waffen lässt sich noch fortführen.
The Unbelievable - mit Dan Akroyd
Genre:Dokumentation, Geschichte, Anthologie
Produktion:US, 2023
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC