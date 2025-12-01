The Unbelievable - mit Dan Akroyd
Folge 7: Ungewöhnliche Rituale
40 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Von alltäglichen Riten bis hin zu einmaligen Zeremonien - Menschen lassen sich einiges einfallen, um das Leben erträglicher zu machen: Im viktorianischen Zeitalter wurden Bandwürmer zum Abnehmen eingesetzt. In bestimmten Kulturen gelten menschliche Knochen als Wundermittel gegen Gicht.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Anthologie
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC