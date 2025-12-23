The Unbelievable - mit Dan Akroyd
Folge 9: Sonderbare Experimente
40 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Dan Aykroyd geht den seltsamsten Experimenten der Geschichte auf den Grund: Sorgt das Drüsensekret von Affen für Unsterblichkeit? Wie hypnotisiert man Attentäter und kann man die Gehirne zweier Wesen verknüpfen?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Anthologie
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC