Wer ergattert einen Hot Seat?Jetzt kostenlos streamen
The Voice: Comeback Stage by SEAT
Folge 2: Wer ergattert einen Hot Seat?
24 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6
Die ersten Talente der Comeback Stage kämpfen um den Einzug in die nächste Runde. Calum Scott bereitet sie vor, doch nur zwei können sich beweisen. Wer sichert sich einen Hot Seat und wer scheidet aus?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice: Comeback Stage by SEAT
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Musik, Unterhaltung
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Talpa
Enthält Produktplatzierungen