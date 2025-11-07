Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Voice: Comeback Stage by SEAT

SAT.1Staffel 4Folge 5vom 07.11.2025
Folge 5: Wer bleibt in der Comeback Stage?

23 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 6

In der vierten Runde der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" wird es ernst! Sophia und Vincent, die in den Battles ausgeschieden sind, kämpfen um die begehrten Hot Seats. Wer kann Salvatore und Rachel vom Thron stoßen? Calum Scott muss am Ende eine schwere Entscheidung treffen: Welche zwei Talente müssen gehen?

SAT.1
