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The Voice Kids

Exklusiv: Die Warm-Up-Show

SAT.1Staffel 12Folge 10vom 22.03.2024
Exklusiv: Die Warm-Up-Show

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The Voice Kids

Folge 10: Exklusiv: Die Warm-Up-Show

40 Min.Folge vom 22.03.2024Ab 6

Junge Stimmen im Scheinwerferlicht: Im Joyn-Original "The Voice Kids - Die Warm-Up-Show" präsentiert All-Start-Talent Chiara Castelli exklusive Momente aus der neuen Staffel, talkt backstage mit den Coaches und trifft besondere Talents vorangegangener Staffeln: Mit dabei "The Voice Kids"-Sieger 2021 Egon und die Finalistinnen aus dem Jahr 2023 Fia und Ellice.

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