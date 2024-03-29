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Blind Auditions 2: Ein Feuerwerk der Gefühle

SAT.1Staffel 12Folge 2vom 29.03.2024
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Folge 2: Blind Auditions 2: Ein Feuerwerk der Gefühle

112 Min.Folge vom 29.03.2024Ab 6

Eine große Bühne und ein noch größerer Traum: Die Talente wollen die Coaches von ihrem Können überzeugen. Die Stimmen der Kinder sind unglaublich, das Talent ist riesig, aber um die Coaches zu überzeugen, müssen sie vor allem ihre Nervosität bekämpfen. Dann steht einem großartigen Auftritt fast nichts mehr im Weg! Wer kann einen gelassenen Auftritt hinlegen und die Coaches bei "The Voice Kids" 2024 so ganz entspannt um den Finger wickeln?

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