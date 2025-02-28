Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
The Voice Kids

Blind Auditions 2: Hier geht die Post ab!

SAT.1Staffel 13Folge 2vom 28.02.2025
Joyn+
Blind Auditions 2: Hier geht die Post ab!

Blind Auditions 2: Hier geht die Post ab!Jetzt ohne Werbung streamen

The Voice Kids

Folge 2: Blind Auditions 2: Hier geht die Post ab!

109 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 6

Die Coaches sind in den Blind Auditions heiß wie Frittenfett - sie wollen die besten Talente ergattern. Stefanie, Clueso, Ayliva und Wincent Weiss buzzern um die Wette. Alle wollen: Die besten Talente, mit denen sie es schlussendlich sogar bis ins heiß ersehnte Finale schaffen können. Wer hat einen guten Riecher, ein noch besseres Gehör und die nötige Überzeugungskraft, um die besten Talente ins eigene Team holen zu können?

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Voice Kids
SAT.1
The Voice Kids

The Voice Kids

Alle 5 Staffeln und Folgen