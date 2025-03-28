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The Voice Kids

Blind Auditions 6 und Knockouts 1: Konkurrenz-Modus an!

SAT.1Staffel 13Folge 6vom 28.03.2025
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Folge 6: Blind Auditions 6 und Knockouts 1: Konkurrenz-Modus an!

117 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 6

Die letzten Blind Auditions stehen vor der Tür und dann gehen auch schon die Knockouts los. In den Knockouts von "The Voice Kids" treten die Talente mit neuen Solosongs an. Jedes Coach-Team bildet drei Gruppen mit je vier bis fünf Talenten. Nur ein Talent pro Gruppe kommt weiter, und am Ende stehen drei Kids pro Team im Finale. Wer überzeugt mit seiner Performance? Wer sichert sich den Einzug ins große Finale? Die Coaches fällen die entscheidende Wahl.

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