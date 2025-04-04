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Knockouts 2: Wird der Traum vom großen Finale wahr?

SAT.1Staffel 13Folge 7vom 04.04.2025
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Folge 7: Knockouts 2: Wird der Traum vom großen Finale wahr?

138 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 6

Die ersten Finalist:innen stehen fest! Die Knockouts sind spektakulär, spannend - und vor allem eines: emotional. Die Talente wachsen über sich hinaus und geben auf der großen Bühne ihr Bestes. Und dann schließlich ist der Moment gekommen, den die Coaches verabscheuen: Sie müssen sich entscheiden und verkünden, mit wem sie ins große Finale gehen. Für einige Talente endet die Reise nach den Knockouts, während es bei den anderen jetzt erst richtig losgeht!

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