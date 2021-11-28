Sing-Offs 2: Wer sichert sich einen Platz im Viertelfinale?Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 16: Sing-Offs 2: Wer sichert sich einen Platz im Viertelfinale?
133 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 6
Die Sing-Offs von "The Voice of Germany" 2021 gehen in die zweite Runde! Diesmal kämpfen die Talente aus den Teams von Mark Forster und Sarah Connor um den Einzug ins Viertelfinale. Lass Dich von den atemberaubenden Auftritten mitreißen und erfahre, wen die Zuschauer:innen und Coaches in die nächste Live-Show wählen.
