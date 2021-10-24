Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Voice of Germany

Blind Auditions 6: Wenn sich zwei Coaches streiten, freut sich der Dritte

SAT.1Staffel 11Folge 6vom 24.10.2021
Blind Auditions 6: Wenn sich zwei Coaches streiten, freut sich der Dritte

Folge 6: Blind Auditions 6: Wenn sich zwei Coaches streiten, freut sich der Dritte

112 Min.Folge vom 24.10.2021Ab 6

In der sechsten Runde der Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2021 geht es heiß her! Die Sänger:innen legen sich mächtig ins Zeug, um die vier Coaches mit Einlagen aus denkbar unterschiedlichen Musikrichtungen zum Buzzern zu bringen. Dabei können sich die Coaches aber nicht einfach zurücklehnen: Die Konkurrenz um die besten Talente ist groß - der beste Weg der Coaches um Talente an Land zu ziehen sind spontane Gesangseinlagen.

