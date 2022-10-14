Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Voice of Germany

Sing-Offs 2

SAT.1Staffel 12Folge 16vom 14.10.2022
Sing-Offs 2

Sing-Offs 2Jetzt kostenlos streamen

The Voice of Germany

Folge 16: Sing-Offs 2

117 Min.Folge vom 14.10.2022Ab 6

In den Sing Offs entscheidet sich, welche drei Kandidaten eines Teams in die Liveshows dürfen. Dafür treten die Sänger noch einmal innerhalb ihres Teams gegeneinander an. Unterstützt wird jedes Team durch einen Gast-Coach.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

The Voice of Germany
SAT.1
The Voice of Germany

The Voice of Germany

Alle 5 Staffeln und Folgen