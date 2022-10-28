Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Voice of Germany

Halbfinale

SAT.1Staffel 12Folge 18vom 28.10.2022
Halbfinale

HalbfinaleJetzt kostenlos streamen

The Voice of Germany

Folge 18: Halbfinale

167 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 6

Endspurt: Jeder Coach geht mit drei Talenten ins Halbfinale. Welche Talente überzeugen mit ihrer Performance und schaffen den Sprung ins "The Voice of Germany"-Finale 2022?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

The Voice of Germany
SAT.1
The Voice of Germany

The Voice of Germany

Alle 5 Staffeln und Folgen