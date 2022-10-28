The Voice of Germany
Folge 18: Halbfinale
167 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 6
Endspurt: Jeder Coach geht mit drei Talenten ins Halbfinale. Welche Talente überzeugen mit ihrer Performance und schaffen den Sprung ins "The Voice of Germany"-Finale 2022?
The Voice of Germany
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
