Battles 4: Magische Auftritte und stolze Coaches
The Voice of Germany
Folge 13: Battles 4: Magische Auftritte und stolze Coaches
120 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 6
Die Battles von "The Voice" 2023 gehen in die vierte Runde! Die Talente müssen in den Battles nicht nur die Coaches überzeugen, sondern sich auch gegen ihre Battle-Partner beweisen. Wer schafft es in die Teamfights und wer muss die Show verlassen?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
