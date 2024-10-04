Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Voice of Germany

Blind Auditions 4: Tränen der Rührung und Rock 'n' Roll

SAT.1Staffel 14Folge 4vom 04.10.2024
114 Min.Folge vom 04.10.2024Ab 6

An die Buzzer, ready, go! Die Blind Auditions von "The Voice of Germany" feiern eine besondere Premiere: Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber kehren zusammen auf die roten Stühle zurück. Erstmals seit der siebten Staffel #TVOG buzzern die drei Coaches wieder als vertrautes Trio gemeinschaftlich gegeneinander um die besten Stimmen. Doch auf sie wartet harte Konkurrenz: Sänger und Songwriter Kamrad steht als Coach-Neuling zum ersten Mal für den Coach-Fight bereit!

