Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Voice of Germany

Blind Auditions 8: Letzte Chance! Wer ergattert noch ein Ticket für die Battles?

SAT.1Staffel 14Folge 8vom 18.10.2024
Blind Auditions 8: Letzte Chance! Wer ergattert noch ein Ticket für die Battles?

Blind Auditions 8: Letzte Chance! Wer ergattert noch ein Ticket für die Battles?Jetzt kostenlos streamen

The Voice of Germany

Folge 8: Blind Auditions 8: Letzte Chance! Wer ergattert noch ein Ticket für die Battles?

99 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 6

An die Buzzer, ready, go! Die Blind Auditions von "The Voice of Germany" feiern eine besondere Premiere: Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber kehren zusammen auf die roten Stühle zurück. Erstmals seit der siebten Staffel #TVOG buzzern die drei Coaches wieder als vertrautes Trio gemeinschaftlich gegeneinander um die besten Stimmen. Doch auf sie wartet harte Konkurrenz: Sänger und Songwriter Kamrad steht als Coach-Neuling zum ersten Mal für den Coach-Fight bereit!

Weitere Folgen in Staffel 14

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Voice of Germany
SAT.1
The Voice of Germany

The Voice of Germany

Alle 5 Staffeln und Folgen