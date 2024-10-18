Blind Auditions 8: Letzte Chance! Wer ergattert noch ein Ticket für die Battles?Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 8: Blind Auditions 8: Letzte Chance! Wer ergattert noch ein Ticket für die Battles?
99 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 6
An die Buzzer, ready, go! Die Blind Auditions von "The Voice of Germany" feiern eine besondere Premiere: Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber kehren zusammen auf die roten Stühle zurück. Erstmals seit der siebten Staffel #TVOG buzzern die drei Coaches wieder als vertrautes Trio gemeinschaftlich gegeneinander um die besten Stimmen. Doch auf sie wartet harte Konkurrenz: Sänger und Songwriter Kamrad steht als Coach-Neuling zum ersten Mal für den Coach-Fight bereit!
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice of Germany
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik, Dokumentation
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen