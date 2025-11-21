Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teamfights 2: Atemberaubende Performances und große Träume vom Halbfinale!

SAT.1Staffel 15Folge 14vom 21.11.2025
129 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Die zweiten Teamfights bei "The Voice of Germany" 2025 versprechen wieder Gänsehaut! Mit gefühlvollen Performances und fesselnden Auftritten kämpfen die verbleibenden Talents um die begehrten Hot Seats und den Einzug ins Halbfinale. Besonders für Coach Rea wird es nun Zeit zu handeln, denn im Gegensatz zu seinen Kollegen hat er bisher noch kein Talent ins Halbfinale bringen können.

