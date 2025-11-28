Teamfights 3: Wer schafft den Sprung in die Live-Shows?Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 15: Teamfights 3: Wer schafft den Sprung in die Live-Shows?
134 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Die letzten Plätze im Halbfinale werden vergeben. Welche Talente ergattern in den letzten Teamfights einen Hot Seat und können diesen halten, um ins Halbfinale von "The Voice of Germany" einzuziehen?
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Voice of Germany
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow, Musik
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen