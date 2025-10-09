Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 09.10.2025
Folge 3: Familienpower, Quiz-Spaß & Backstage-Abenteuer!

32 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12

Rea & Tochter Aamor rocken die Bühne! Erlebt die berührenden Momente und die ersten Schritte im Musikbusiness. Außerdem: Team Fanta und Nico stellen sich Thores Fragen bei "Wer ist das?" Und: Talente als Reporter hinter den Kulissen!

