The Voice Stories
Folge 5: Battle-Vorbereitung & ehrliche Worte
31 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Nach den Blind Auditions geht's ans Eingemachte! Wer unterstützt die Coaches bei der Battle-Vorbereitung? Und: Thore & Calum Scott im schonungslosen Talk bei "Jetzt mal ehrlich"!
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben