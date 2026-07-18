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Theaterfest Niederösterreich

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ORF2Staffel 1Folge 6vom 18.07.2026
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Folge 6: Theaterfest Niederösterreich

8 Min.Folge vom 18.07.2026

“Theaterfest Niederösterreich” beschäftigt sich mit verschiedenen Theaterproduktionen und kulturellen Veranstaltungen in Niederösterreich. Die Sendung präsentiert Ausschnitte aus Aufführungen, Interviews mit Künstlern und gibt Einblicke in die Theaterlandschaft der Region.

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