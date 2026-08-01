Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Theaterfest Niederösterreich

Theaterfest Niederösterreich

ORF2Staffel 1Folge 8vom 01.08.2026
Theaterfest Niederösterreich

Theaterfest NiederösterreichJetzt kostenlos streamen

Theaterfest Niederösterreich

Folge 8: Theaterfest Niederösterreich

8 Min.Folge vom 01.08.2026

Das Theaterfest Niederösterreich lädt Sie ein, Kultur in ihrer lebendigsten Form zu erleben: heiter, berührend, überraschend und immer ein bisschen magisch. Von Klassikern bis Uraufführungen, von großen Gefühlen bis feinem Witz – die 19 Spielorte im ganzen Land machen den Sommer zur Bühne für Geschichten, die bewegen und verbinden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Theaterfest Niederösterreich
ORF2
Theaterfest Niederösterreich

Theaterfest Niederösterreich

Alle 1 Staffeln und Folgen