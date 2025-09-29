Thema Spezial: Schule fürs Leben - was wurde aus den Jugendlichen von damals? vom 29.09.2025Jetzt kostenlos streamen
Thema
Folge 85: Thema Spezial: Schule fürs Leben - was wurde aus den Jugendlichen von damals? vom 29.09.2025
Zwei Schulen, zwei Welten – elf Jahre später. "Thema" trifft Jugendliche aus dem Schulprojekt von 2014 wieder und fragt: Was ist aus ihren Träumen geworden und hat sich im Schulsystem etwas verändert? Inhalt: 2014 bringt ein außergewöhnliches THEMA-Experiment zwei völlig unterschiedliche Wiener Schulwelten zusammen: eine Neue Mittelschule mit 98 % Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund und ein Gymnasium nur drei Kilometer entfernt. Über ein halbes Jahr hinweg begleitet THEMA die Jugendlichen, ihre Familien und den Alltag an den Schulen – mit schonungslosen Einblicken in soziale Ungleichheit und Bildungsrealitäten. Zum 30-jährigen Sendungsjubiläum kehren Christoph Feurstein und Jakob Egger zurück und fragen: Was ist aus den Schülerinnen und Schüler von damals geworden – und hat sich im Schulsystem seither etwas verändert? Die mehrfach preisgekrönte Serie zählt zu den stärksten Projekten in drei Jahrzehnten THEMA. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
