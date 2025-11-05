Theodosia: Die verschwundene PrinzessinJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 26: Theodosia: Die verschwundene Prinzessin
25 Min.Folge vom 05.11.2025
Theo, Henry, Will und Safiya können dem Schurken, der sich wegen des Fluchs in eine Kobra verwandelt hat, gerade noch durch ein Kellerloch entkommen. Theo hat es sogar noch geschafft, ein Buch mit Zaubersprüchen gegen Flüche mitzunehmen. Mit dem damit enthaltenen Wissen hofft sie, ihren Vater von dem Fluch zu befreien. Wird es ihr gelingen? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
