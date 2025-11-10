Theodosia: Der Kopf der SchlangeJetzt kostenlos streamen
Theodosia
Folge 30: Theodosia: Der Kopf der Schlange
25 Min.Folge vom 10.11.2025
Während Will in seinem neuen Job in der Spielhalle Fuß fasst, denken Theo und Henry darüber nach, wie sie das Horusauge schützen können. Nachdem Ms. Crait im Museum war, ist klar, dass der Schlangenorden weiß, wo sich das Auge befindet. Als Theo zur Spielhalle kommt, um sich ihr Amulett zurückzuholen, taucht auch der geheimnisvolle Mann mit der Schlangenmaske auf und versucht, sie mit seiner Magie zu manipulieren. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2022 Cottonwood Media/
