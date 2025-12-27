Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Theodosia Staffel 2

Theodosia: Es könnte jeder sein

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 27.12.2025
Theodosia: Es könnte jeder sein

Theodosia: Es könnte jeder seinJetzt kostenlos streamen

Theodosia Staffel 2

Folge 10: Theodosia: Es könnte jeder sein

25 Min.Folge vom 27.12.2025

Theo und ihre Freunde wollen mittels eines Amuletts die Lehmmenschen in der Schule ausfindig machen. Da gerade das alljährliche Schulfest stattfindet, stellt sich dieses Vorhaben als nicht so einfach heraus. Denn um zu erkennen, wer ein Lehmmensch ist, muss die Person von dem Amulett berührt werden. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Theodosia Staffel 2
ORF Kids
Theodosia Staffel 2

Theodosia Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen