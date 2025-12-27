Theodosia: Es könnte jeder seinJetzt kostenlos streamen
Theodosia Staffel 2
Folge 10: Theodosia: Es könnte jeder sein
25 Min.Folge vom 27.12.2025
Theo und ihre Freunde wollen mittels eines Amuletts die Lehmmenschen in der Schule ausfindig machen. Da gerade das alljährliche Schulfest stattfindet, stellt sich dieses Vorhaben als nicht so einfach heraus. Denn um zu erkennen, wer ein Lehmmensch ist, muss die Person von dem Amulett berührt werden. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Theodosia Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0