Theodosia: In der UnterweltJetzt kostenlos streamen
Theodosia Staffel 2
Folge 12: Theodosia: In der Unterwelt
24 Min.Folge vom 30.12.2025
Theo und Darius haben es geschafft, die magische Barke zu aktivieren und sind damit in der Unterwelt gelandet. Theo weiß nicht, wie das passieren konnte, denn eigentlich hat sie gehofft, mithilfe des Boots endlich die Oase zu finden. Unterdessen machen sich Henry, Will und Maya, die mittlerweile wissen, wer Darius in Wirklichkeit ist, große Sorgen und suchen einen Weg sie zu warnen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Theodosia Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0