Theodosia: Die magische OaseJetzt kostenlos streamen
Theodosia Staffel 2
Folge 13: Theodosia: Die magische Oase
25 Min.Folge vom 02.01.2026
Theo macht sich bereit zum finalen Kampf gegen den schurkischen Darius. Sie muss mit allen Mitteln verhindern, dass er die magische Oase erreicht. Unterdessen müssen sich Henry und Maya, die im Museum zurückgeblieben sind, mit einem gefährlichen Lehmmenschen herumschlagen. Bilquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Theodosia Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0