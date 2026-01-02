Zum Inhalt springenBarrierefrei
Theodosia Staffel 2

Theodosia: Die magische Oase

Staffel 1Folge 13vom 02.01.2026
Theodosia: Die magische Oase

Theodosia Staffel 2

Folge 13: Theodosia: Die magische Oase

25 Min.Folge vom 02.01.2026

Theo macht sich bereit zum finalen Kampf gegen den schurkischen Darius. Sie muss mit allen Mitteln verhindern, dass er die magische Oase erreicht. Unterdessen müssen sich Henry und Maya, die im Museum zurückgeblieben sind, mit einem gefährlichen Lehmmenschen herumschlagen. Bilquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/

