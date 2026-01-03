Theodosia: Die SchwesternschaftJetzt kostenlos streamen
Folge 14: Theodosia: Die Schwesternschaft
25 Min.Folge vom 03.01.2026
Theo nutzt ihre erstarkten magischen Kräfte ziemlich aus. Dabei gilt die Regel, Magie nur einzusetzen, wenn sie absolut notwendig ist. Maya macht sich Sorgen wegen Theos wilder Herumzauberei. Während sie und Henry sich um die Schülerzeitung kümmern, muss Theo ihrem Vater bei der Eröffnung des Museums helfen. Dort trifft sie auf ein mysteriöses Mädchen... Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/
