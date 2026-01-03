Zum Inhalt springenBarrierefrei
Theodosia Staffel 2

Theodosia: Die Schwesternschaft

ORF Kids Staffel 1 Folge 14 vom 03.01.2026
Theodosia: Die Schwesternschaft

Theodosia Staffel 2

Folge 14: Theodosia: Die Schwesternschaft

25 Min. Folge vom 03.01.2026

Theo nutzt ihre erstarkten magischen Kräfte ziemlich aus. Dabei gilt die Regel, Magie nur einzusetzen, wenn sie absolut notwendig ist. Maya macht sich Sorgen wegen Theos wilder Herumzauberei. Während sie und Henry sich um die Schülerzeitung kümmern, muss Theo ihrem Vater bei der Eröffnung des Museums helfen. Dort trifft sie auf ein mysteriöses Mädchen... Bildquelle: ORF/ZDF Studios/2024 Cottonwood Media/

Theodosia Staffel 2
ORF Kids
Theodosia Staffel 2

Theodosia Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen